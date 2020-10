Líbano

Beirute, 22 out 2020 (Lusa) - O primeiro-ministro designado do Líbano, Saad Hariri, prometeu hoje formar um "Governo de peritos" para realizar "reformas" de acordo com a "iniciativa francesa" defendida por Paris para tirar o país da terrível crise em que se encontra.

Após consultas parlamentares vinculativas realizadas pelo chefe de Estado, Michel Aoun, a Presidência tinha informado antes que Saad Hariri foi novamente designado primeiro-ministro do Líbano para formar um governo.

Os membros da equipa executiva, que não pertencerão a partidos políticos, irão realizar "reformas económicas, financeiras e administrativas", disse Hariri num breve discurso transmitido pela televisão.