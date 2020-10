Actualidade

A Comissão Política do movimento Somos Coimbra (SC) lamentou hoje a saída de 11 elementos da estrutura, mas salienta que essa opção foi tomada após uma discussão estratégica "aberta e democrática" que não afeta a coesão interna.

"Defendem os elementos que saíram que temos de concorrer obrigatoriamente sozinhos às próximas eleições autárquicas", começa por explicar o movimento, em comunicado, referindo que essa posição é "oposta àquela que sempre foi a estratégia aprovada nos órgãos próprios e debatida publicamente nos eventos do movimento".

Segundo o SC, a primeira decisão formal do movimento no sentido de procurar pontes com outras forças políticas "foi tomada consensualmente em reunião da Comissão Política de novembro de 2019".