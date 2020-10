Actualidade

A Turquia rejeitou hoje "totalmente" a declaração conjunta de Chipre, Grécia e Egito, emitida na quarta-feira após uma cimeira trilateral, a condenar as ações de prospeção turcas de hidrocarbonetos em águas cipriotas e no Mediterrâneo oriental.

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco afirmou que Ancara "rejeita totalmente a declaração que contém acusações e alegações infundadas".

Na quarta-feira, no âmbito de uma cimeira regional trilateral realizada em Nicósia, os Presidentes cipriota e egípcio, Nicos Anastasiades e Abdel Fattah Al-Sisi, respetivamente, e o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, instaram Ancara a acabar com as ações "provocatórias" no Mediterrâneo oriental.