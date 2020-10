Covid-19

(CORREÇÃO) Porto, 22 out 2020 (Lusa) - As novas infeções pelo SARS-CoV-2 podem ultrapassar esta semana a "barreira dos dois mil casos" na região Norte, alertaram hoje especialistas, afirmando que o atual índice de transmissibilidade (o designado RT) "permite um descontrolo rápido".

Em declarações à agência Lusa, Óscar Felgueiras, matemático especialista em epidemiologia da Universidade do Porto (U.Porto) afirmou hoje que, "nos próximos dias, o Norte ultrapassa a barreira dos dois mil casos" e "não seria impossível, na próxima semana", atingir as "quatro mil" novas infeções pelo novo coronavírus, que provoca a covid-19.

Milton Severo, responsável pelas projeções do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), esclareceu que, com o atual RT é "um valor alto que permite um descontrolo rápido", pelo que "é necessário tomar medidas".