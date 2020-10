FMI/Previsões

O diretor do departamento africano do Fundo Monetário Internacional (FMI), Abebe Aemro Selassie, considerou hoje que o incumprimento financeiro da Zâmbia não deverá ter consequências para outros países da região porque os investidores sabem diferenciar as situações.

"A Zâmbia já estava numa trajetória de dívida insustentável mesmo antes da pandemia, por isso vimos os mercados a diferenciarem entre a Zâmbia e outras classes de ativos, e espero que isso continue a ser verdade", respondeu Selassie quando questionado pela Lusa sobre se o 'default' da Zâmbia não poderia prejudicar o acesso aos mercados de outros países altamente endividados, como Angola ou Moçambique.

"Nem todos os países africanos devem estar no mesmo pote", acrescentou o responsável, notando que "é por isso que o FMI está a ajudar tanto os países em dificuldades e a insistir junto dos credores privados" para se juntarem às iniciativas de alívio da dívida para estes países confrontados com quebra nas receitas e aumento das despesas.