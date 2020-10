Covid-19

A propagação da pandemia da covid-19 desacelerou em África na última semana, com o continente a registar 63.698 novos casos de infeção, menos 10%, e 1.517 mortes, menos 17%, por comparação com a semana anterior.

O Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) divulgou hoje na sua conferência de imprensa semanal que os 55 países do continente registam mais de 1,6 milhões de casos de infeção (1.674.592), o que representa 4,1% do total mundial; mais de 1,3 milhões de recuperados (1.380.448), ou seja, 82% do total de casos reportados em África; e mais de 40 mil mortos (40.493), uma taxa de 2,4% e que representa 3,6% das vítimas mortais em todo o mundo.

No período das últimas quatro semanas, entre 24 de setembro e 21 de outubro, o continente assistiu à progressão da pandemia na quase totalidade das regiões, com exceção da África Ocidental, onde o ritmo de novos casos de infeção reportados desacelerou 5%.