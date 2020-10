Covid-19

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse hoje que cerca de 25% dos hotéis estiveram fechados em setembro, devido à pandemia de covid-19, mas prevê que a percentagem suba até ao final do ano.

"O verão foi um balão de oxigénio, mas a seguir ao verão caiu um balde água fria", afirmou a presidente executiva (CEO) da AHP, Cristina Siza Vieira, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do inquérito "Impacto da covid-19 na Hotelaria - 4.ª fase - Balanço do Verão / Perspetivas Outono", feito aos seus associados, entre os dias 21 de setembro e 15 de outubro.

De acordo com os dados recolhidos pela AHP, em junho 52% dos hotéis estavam encerrados, mas, com a reabertura do espaço aéreo, o valor passou para 30% em julho, 28% em agosto e 25% em setembro.