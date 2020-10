Covid-19

A Cruz Vermelha Internacional pediu hoje à Europa para "não tirar o pé do acelerador" no combate à pandemia de covid-19, alertando que as unidades de cuidados intensivos em muitas cidades europeias já estão perto do limite da capacidade.

A organização internacional referiu, por exemplo, que numa parte da Bélgica - país que registou um recorde diário de 13.227 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas - as unidades de cuidados intensivos já atingiram os níveis máximos de capacidade.

Zonas em países como França, Rússia, Roménia, Ucrânia e República Checa também estão a aproximar-se de uma situação semelhante, segundo alertou a organização num comunicado, citado pelas agências internacionais.