Actualidade

A exposição "Manoel de Oliveira Fotógrafo", que é inaugurada hoje, em Serralves, no Porto, e fica patente até 18 de abril, dá a conhecer "uma faceta desconhecida" do realizador que, paralelamente ao cinema, era apaixonado por fotografia.

"A passagem de Manoel de Oliveira pela fotografia era já conhecida. Havia documentação que comprovava que [o realizador] se tinha dedicado à fotografia, mas as imagens eram desconhecidas. Apenas duas tinham sido publicadas nos catálogos dos salões de arte fotográfica em que participou, entre 1939 e 1945. Aquilo que apresentamos é uma faceta desconhecida de Manoel de Oliveira", descreveu à agência Lusa o curador da exposição, António Preto.

"Manoel de Oliveira Fotógrafo" - que estará patente até abril na Casa do Cinema Manoel de Oliveira, espaço integrado no parque de Serralves, no Porto - junta cem fotografias, na sua maioria inéditas, tiradas entre os anos de 1930 e 1950.