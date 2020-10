Actualidade

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), órgão do Governo central do Brasil responsável pelas políticas de proteção ao meio ambiente, ordenou que as suas brigadas contra incêndios suspendessem todas as atividades no país por falta de recursos.

A retirada dos quase 1.400 bombeiros do Ibama enviados para diferentes regiões do país para combater os incêndios, incluindo a Amazónia e o Pantanal, que nos últimos dois anos bateram recordes, foi ordenada pela Diretoria de Proteção Ambiental.

Apesar de o Ministério do Meio Ambiente e o Ibama não terem confirmado a informação, um memorando assinado pelo chefe do Centro Especializado de Prevenção de Incêndios do Ibama (Prevfogo), Ricardo Vianna Barreto, foi divulgado pelos 'media' locais.