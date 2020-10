Actualidade

Os republicanos do comité judiciário do Senado dos EUA conseguiram levar a votação em plenário a nomeação da juíza Amy Conney Barrett para o Supremo Tribunal, apesar de uma tentativa de boicote dos democratas.

Os senadores democratas recusaram-se a comparecer no comité judiciário em protesto contra a urgência em nomear para o Supremo a juíza Amy Conney Barrett, indicada pelo Presidente Donald Trump, que tinha pedido que a nomeação fosse feita ainda antes das eleições presidenciais, marcadas para 03 de novembro.

A maioria republicana no comité votou de forma unânime a favor de levar a nomeação da juíza a votação no plenário do Senado, previsto para a próxima segunda-feira, apesar dos protestos dos democratas, que contestam o nome de Barrett, alegando que ela tem posições excessivamente conservadoras em algumas matérias sensíveis, como seja o direito ao aborto e o sistema de saúde conhecido como Obamacare.