Covid-19

O defesa-central Jota teve um teste positivo ao novo coronavírus que provoca a doença covid-19, nos testes realizados 48 horas antes do jogo, estando em isolamento, anunciou hoje a SAD do Tondela, clube da I Liga de futebol.

"O CD Tondela informa que, após os habituais testes à covid-19, realizados 48 horas antes dos jogos, foi detetado um caso positivo e um inconclusivo no plantel principal, estando neste momento a respeitar todas as normas definidas pela Direção-Geral da Saúde", anuncia a SAD na página oficial do clube.

O jogador em causa é o central Jota, "que na terça-feira apresentara sintomas de falta de olfato e paladar, tendo ficado logo em isolamento desde então" e, aquando da realização dos testes, "testou positivo a SARS-CoV-2".