Moçambique/Ataques

Cerca de 300 alegados militantes islâmicos realizaram um ataque no sul da Tanzânia na última semana, anunciaram as autoridades do país, referindo que autores do ataque se retiraram para Moçambique.

Os perpetradores terão atacado a aldeia de Kitaya, na região de Mtwara, rica em gás natural, e retiraram-se então para Moçambique, de acordo com o inspetor-geral da polícia da Tanzânia, Simon Sirro.

As declarações, citadas hoje pela Bloomberg, foram avançadas durante uma conferência de imprensa na quarta-feira.