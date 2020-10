Covid-19

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 22 Out 2020 (Lusa) - Portugal regista hoje 3.270 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia, e mais 16 mortes relacionadas com a covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). (CORRIGE NO TÍTULO E NO TEXTO O NÚMERO DE NOVOS CASOS, QUE É 3.270 E NÃO 3.274)