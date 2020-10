Covid-19

O embaixador de Portugal em Angola defendeu hoje a decisão da Escola Portuguesa de Luanda (EPL) suspender as aulas presenciais, depois de um caso positivo de covid-19, mas admitiu que a comunicação da informação "pode ser melhorada".

Pedro Pessoa e Costa reagia à polémica que envolveu a EPL, alvo do "desagrado" do Ministério da Educação angolano, que se mostrou "surpreso" com a decisão e as considerações da escola sobre as fragilidades do sistema de saúde angolano. No entanto, as autoridades de saúde angolanas louvaram a decisão.