A presidente do Conselho Superior de Obras Públicas (CSOP) considerou hoje que o Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030 é "positivo", embora contenha algumas insuficiências.

Natércia Cabral, que falava, em Lisboa, na apresentação do PNI, classificou o programa como "positivo", ressalvando que este contém algumas insuficiências e omissões.

No entanto, esta responsável lembrou que, tendo em conta a importância do programa e o impacto da crise sanitária devido à pandemia de covid-19, é importante avançar com o PNI 2030.