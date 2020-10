CORREÇÃO

(CORRIGE NO PRIMEIRO E OITAVO PARÁGRAFOS A DATA DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA, QUE É NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 26 DE OUTUBRO, E NÃO NO SÁBADO).

O Turismo de Portugal (TP) lança na segunda-feira, em Portalegre, um programa para empreendedores aprenderem a qualificar a oferta turística, adaptando-a à identidade de cada território, através da valorização dos produtos e dos serviços endógenos, foi hoje anunciado.

O objetivo, segundo um comunicado do TP, passa por "preparar empreendedores para o interior de Portugal, que saibam aproveitar o aumento de procura turística que estes territórios registaram no último verão, na sequência da pandemia da covid-19".