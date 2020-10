Covid-19

O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, declarou hoje que o XVIII congresso regional do partido, agendado para 21 e 22 de novembro, deverá ser adiado, por razões de segurança, na sequência da pandemia da covid-19.

"Será quase certo o adiamento [do congresso]", afirmou o também presidente do Governo da Madeira à margem de uma visita que efetuou hoje à escola básica e secundária da Calheta, na zona oeste da ilha.

Miguel Albuquerque, que é o único candidato à liderança do PSD/Madeira nas eleições diretas que se realizam na sexta-feira, complementou que o congresso regional, que tem como palco escolhido o Madeira Tecopolo, no Funchal, só acontecerá se estiverem reunidas "todas as condições de segurança, de distanciamento, para o poder fazer".