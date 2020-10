Actualidade

O Vitória de Guimarães foi hoje punido com três jogos à porta fechada pelos insultos racistas dirigidos ao futebolista maliano do FC Porto Marega, em fevereiro, pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).

Questionada pela Lusa, a APCVD confirmou já ter sido "proferida e notificada ao arguido a decisão final" do processo decorrente do jogo entre vitorianos e portistas, em 16 de fevereiro último, a contar para a edição de 2019/20 da I Liga.

"Por despacho exarado em 20 de outubro de 2020, foi aplicada ao Vitória Sport Clube, Futebol SAD a coima de 55 mil euros, bem como a sanção acessória de realização de três espetáculos desportivos à porta fechada, com início do cumprimento da sanção acessória após regresso do público aos espetáculos desportivos", lê-se na resposta à Lusa da APCVD.