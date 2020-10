Covid-19

A Itália registou 16.079 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o maior aumento diário de sempre e mantendo a tendência de subida, e 136 pessoas morreram devido à doença, segundo o Ministério da Saúde.

Os casos positivos são quase mais mil do que na quarta-feira (15.199) e o maior número registado durante toda a pandemia, embora nesta segunda vaga sejam realizados muitos mais testes do que no início, sendo que hoje foram mais de 170.000.

No total, 465.726 pessoas foram infetadas em Itália desde o início da emergência sanitária em fevereiro e, com os 136 óbitos - maior número desde maio - aumenta o número total para 36.968 mortes.