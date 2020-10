OE2021

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) considera que a informação sobre as medidas discricionárias na proposta de lei do Governo para o Orçamento do Estado para 2021 precisa de ser "francamente melhorada", segundo um relatório hoje divulgado.

De acordo com a Apreciação preliminar da Proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) conhecida hoje, a que a Lusa teve acesso, os técnicos da unidade que dá apoio orçamental ao parlamento consideraram que "a informação sobre as medidas discricionárias de política com expressão orçamental precisa ser francamente melhorada".

"Um leitor atento da POE [Proposta de Orçamento do Estado] tem muita dificuldade em responder objetivamente a duas perguntas: 'O que é que o Governo tenciona fazer diferente em 2021, face a 2020, em sede daquelas medidas?' e 'Em quanto é que todas essas mudanças de orientação política impactam no saldo orçamental?'", pode ler-se no documento.