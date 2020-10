Taça de Portugal

O FC Porto inicia a defesa do título da Taça de Portugal no terreno do Fabril do Barreiro, do Campeonato de Portugal, na terceira eliminatória da prova, ditou o sorteio hoje realizado na sede da Federação Portuguesa de Futebol.

O Benfica, finalista vencido da última edição da prova e recordista de troféus (26), vai deslocar-se ao reduto do Paredes, do Campeonato de Portugal, enquanto o Sporting visitará o Sacavenense, também do terceiro escalão,

As partidas da terceira eliminatória da Taça de Portugal estão agendadas para o fim de semana de 21 e 22 de novembro, sendo que todas as equipas da I Liga vão jogar na condição de visitantes, no terreno dos clubes das divisões inferiores.