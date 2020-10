Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) pediu hoje informação ao Governo e às câmaras de Leiria, Porto de Mós, Batalha e Marinha Grande sobre o processo de despoluição da bacia hidrográfica do Lis.

Numa nota enviada à Lusa, o BE explica que apresentou na Assembleia da República cinco requerimentos, quatro dirigidos às câmaras municipais envolvidas no processo de despoluição da bacia hidrográfica do rio Lis e outro ao ministro do Ambiente e da Ação Climática, "a requerer a documentação existente de responsabilização no processo por parte do grupo Águas de Portugal".

Os requerimentos, subscritos pelos deputados Ricardo Vicente e Maria Manuel Rola, seguem-se à audição, no dia 06, dos presidentes daqueles municípios e do presidente do grupo Águas de Portugal na Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, "tendo em conta concretização das medidas previstas no Despacho n.º 6312/2019".