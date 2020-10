Covid-19

A "impossibilidade de recorrer ao teletrabalho" e a "dimensão familiar" são determinantes na origem do aumento de casos de covid-19 nos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, afirmou hoje uma especialista da Universidade do Porto.

Em declarações à agência Lusa, Raquel Lucas, do departamento de epidemiologia do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) disse que o "tipo de trabalho" nos três concelhos, ao ser maioritariamente do setor secundário (empresarial e industrial), tem "implicações práticas" no aumento de novos casos de infeção por SARS-CoV-2.

"Para a economia continuar, é preciso que as pessoas continuem a trabalhar e isso justifica que nestes concelhos, que têm uma expressão muito clara do setor secundário, a forma como o trabalho está organizado proporcione maiores grupos de pessoas num espaço, logo, mais contactos", esclareceu a docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP).