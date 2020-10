OE2021

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) prevê um efeito de -499,3 milhões de euros (ME) no saldo das medidas previstas pelo Governo na proposta de lei para 2021, inferior aos --1.947,0 ME previstos pelo executivo.

"Na avaliação da UTAO, o contributo direto das novas medidas permanentes para o saldo orçamental de 2021 ascende a --499,3 ME. No relatório do MF [Ministério das Finanças] este contributo mede --1.947,0 ME", pode ler-se no documento hoje divulgado, a que a Lusa teve acesso.

De acordo com a UTAO, a diferença deve-se à exclusão, por parte dos técnicos do parlamento, das "medidas de apoio ao emprego e à retoma da atividade", do "isolamento profilático", do "subsídio de doença covid-19" e dos "EPI [equipamentos de proteção individual] e outras despesas de saúde" de medidas para 2021.