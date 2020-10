Actualidade

A Câmara da Maia disse hoje ter o "compromisso" da Área Metropolitana do Porto (AMP) de que as linhas de metro em projeto para aquele concelho "avançarão", frisando que o contrário "só poderia acontecer por maldade ou cegueira".

"[O presidente da AMP] garantiu-me que as duas novas linhas da Maia [Aeroporto-Maia e Fórum Maia-Hospital de São] vão fazer parte do pacote de expansão do metro do Porto. Há dinheiro com a 'bazuca', com o PNI [Plano Nacional de Investimentos] e com os fundos comunitários", disse o presidente da câmara da Maia, António Silva Tiago.

O autarca, que falava à agência Lusa após ter reunido com o presidente da AMP, Eduardo Vítor Rodrigues, manifestou-se "muito feliz" por ter recebido a "garantia" de que "a Maia não ficaria de fora do plano de expansão da Metro do Porto".