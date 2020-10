Actualidade

O presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, defendeu hoje que o anúncio da ligação ferroviária Porto-Vigo em alta velocidade deve servir para modernizar a linha de Leixões, que na sua extensão para norte passa em Ermesinde, naquele concelho.

"A visão estratégica que o Governo revela ao decidir ligar com comboios de alta velocidade o Porto à Galiza tem de incluir, como óbvio, uma ligação ferroviária ao aeroporto do Porto: o planeamento estratégico de uma nova linha Porto-Vigo não pode excluir a sua articulação com o transporte aéreo", afirma José Manuel Ribeiro, citado pelo comunicado da autarquia.

E prosseguiu: "essa articulação é indispensável e deve ser feita através da Linha de Leixões, a qual, não só já existe, como todos os dias funciona para mercadorias, estando eletrificada em toda a sua extensão - só precisa de ser modernizada e adaptada ao trânsito de passageiros".