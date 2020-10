Covid-19

A situação de calamidade na Região Autónoma da Madeira vai prolongar-se até 30 de novembro, indicou hoje o Governo regional, vincando que a medida visa prevenir o contágio e a propagação da covid-19 no arquipélago.

A nova declaração de situação de calamidade tem feitos a partir das 00:00 do dia 01 de novembro de 2020 até às 23:59 do dia 30 de novembro de 2020 e aplica-se a todo o território da região, esclarece o executivo em comunicado, após reunião do Conselho do Governo, no Funchal.

O executivo, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, reformulou a resolução anterior e determina, agora, a obrigatoriedade da realização de um segundo teste PCR de despiste de infeção por SARS-CoV-2 entre o quinto e o sétimo dias após o desembarque no arquipélago para várias classes profissionais e estudantes.