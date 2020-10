Covid-19

A situação sanitária continua a degradar-se em França, que registou, nas últimas 24 horas, 41.622 novos casos de covid-19, mais cerca de 15.000 do que na véspera, um novo recorde, segundo os dados oficiais hoje divulgados em Paris.

Segundo a Agência da Saúde Pública (AFP) francesa, nas últimas 24 horas foram contabilizadas mais 165 mortes.

No total, o número acumulado de casos desde o início da pandemia está muito perto do milhão, com 999.043, enquanto o de mortes ascende a 34.210.