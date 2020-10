Covid-19

A autoridade regional de saúde da Madeira (IASAÚDE) anunciou que o arquipélago regista hoje nove novos casos positivos de covid-19, oito dos quais importados, totalizando 115 ativos e 354 situações confirmadas na região.

"Hoje há nove novos casos positivos a reportar, pelo que a Região Autónoma da Madeira (RAM) passa a contabilizar 354 casos confirmados de covid-19 no território regional", refere o Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASAÚDE) no boletim epidemiológico diário.

Na mesma nota, refere que, dos oito casos importados, cinco são oriundos da Polónia, um do Reino Unido, outro da região de Lisboa e Vale do Tejo e ainda um do Norte de Portugal.