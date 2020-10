Pedrógão Grande

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) e a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) classificaram hoje como "excelente" a parceria no âmbito do fundo Revita, fazendo uma avaliação "positiva" da reconstrução das casas afetadas pelos incêndios de junho de 2017.

No âmbito de uma audição na comissão eventual de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior, na Assembleia da República, em Lisboa, o presidente da UMP, Manuel de Lemos, e a presidente da FCG, Isabel Mota, explicaram o processo de financiamento de 48 casas, através da parceria estabelecida entre as duas entidades, com a assinatura de um protocolo com o Fundo Revita.

Aos deputados, a presidente da FCG disse que o fundo de apoio às populações e à reabilitação das áreas afetadas pelos incêndios, que começou com um donativo de 500.000 euros da Gulbenkian a que se juntaram outras entidades, atingiu o montante de 4.042.653 euros, para ser utilizado em seis áreas de intervenção, inclusive reconstrução de habitações, reposição de perdas nas atividades de subsistência e apoio à sociedade civil.