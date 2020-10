Açores/Eleições

O líder do PS endereçou hoje uma mensagem de apoio aos socialistas açorianos para as eleições de domingo, dizendo que a região pode contar com o partido e que "nem sempre longe da vista significa longe do coração".

"Os Açores sabem que podem contar com o PS, os Açores estão no coração dos socialistas e nós temos muito orgulho no trabalho que o PS Açores tem vindo a desenvolver desde 1996 para o desenvolvimento dos Açores e a prosperidade dos açorianos, foi um trabalho que Carlos César iniciou, é um trabalho que Vasco Cordeiro continua e é um trabalho que muito nos honra", considerou hoje António Costa, também primeiro-ministro.

O socialista, que não se deslocou à região durante a campanha eleitoral, falava numa mensagem vídeo divulgado 'online' pelo PS/Açores, num evento no Facebook.