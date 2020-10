Actualidade

"Borat Subsequent Moviefilm", protagonizado por Sacha Baron Cohen, estreia na sexta-feira durante um dos períodos mais críticos para os Estados Unidos, com a pandemia a assolar o país, a população dividida e as eleições presidenciais 'à porta'.

A sequela de "Borat" (2006), a sátira politicamente incorreta sobre a sociedade norte-americana e, por arrasto, a ocidental, vai estrear na plataforma de 'streaming' Amazon Prime Video.

Com o título original "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan", a longa-metragem assinala o regresso de Borat Sagdiyev, interpretado por Baron Cohen, com uma análise ao mandato do atual Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), o republicano Donald Trump, mantendo a irreverência incomodativa que caracterizou o primeiro filme.