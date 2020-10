Açores/Eleições

O líder do Chega afirmou na quinta-feira à noite que os açorianos vão provocar um "terremoto político" no domingo, dia das eleições legislativas regionais, manifestando-se convicto de que o partido vai tornar-se na terceira força partidária da região.

"Leiam os meus lábios. No domingo à noite os Açores vão provocar em Portugal um verdadeiro terremoto político ao tornarem o Chega a terceira força política", afirmou André Ventura, durante um jantar comício num restaurante da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, no penúltimo dia de campanha eleitoral.

Durante a sua intervenção, o líder nacional do partido sublinhou que "os Açores não vão dar só o pontapé de saída", mas vão "mostrar que o Chega não é um homem aos gritos no parlamento": "É um povo inteiro a gritar nas ruas que quer mudar a face do país".