Covid-19

As escolas pertencentes aos agrupamentos dos concelhos de Borba e de Vila Viçosa, no distrito de Évora, encerram a partir de hoje, até uma nova avaliação, devido à pandemia de covid-19, foi hoje divulgado.

Aqueles estabelecimentos de ensino encerram atendendo à situação epidemiológica nos dois concelhos, que são vizinhos. Em Borba, o encerramento acontece por recomendação da Autoridade de Saúde local e com autorização da diretora-geral da Saúde.

De acordo com a informação publicada, quinta-feira, na página do município de Borba na internet, e no seguimento de uma troca de mensagens de correio eletrónico entre diversas autoridades de saúde e da educação, ficou estabelecido que as escolas encerram até uma nova avaliação.