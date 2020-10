Actualidade

A Walmart reagiu na quinta-feira à ameaça de processos civis pelo Departamento da Justiça, na crise dos opiáceos, denunciando em tribunal uma tentativa governamental de a responsabilizar pelo consumo excessivo destes medicamentos, que criam uma forte dependência.

Na queixa registada perante um tribunal federal no Estado do Texas, a cadeia de supermercados - que conta cerca de 5.000 superfícies nos EUA, quase todos com farmácia - estima que, ao criticarem os seus farmacêuticos por não terem recusado fornecer opiáceos receitados por médicos, o Departamento de Justiça e a agência de regulação dos medicamentos (FDA, na sigla em Inglês) colocam os farmacêuticos numa "situação insustentável".

Um farmacêutico não tem a formação necessária para recusar fornecer medicamentos receitados por um médico certificado, argumentou a Walmart. Inclusive incorre no risco de "perder a licença" ou "prejudicar a saúde de um doente".