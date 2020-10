EUA/Eleições

Nashville, Estados Unidos, 23 out 2020 - A limusina presidencial que transportava o chefe de Estado norte-americano praticamente parou para Donald Trump saudar os apoiantes no portão da Universidade de Belmont, Nashville.

O vidro escuro da viatura desceu e Donald Trump levantou a mão direita aos manifestantes que se encontravam no passeio da Avenida Wedgewod, Nashville, estado do Tennessee, pouco depois das 19:30 (01:30 em Lisboa), antes do início do debate presidencial que está a ser transmitido pela televisão.