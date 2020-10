Covid-19

A Coreia do Sul registou 155 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número em mais de 40 dias, com um aumento de infeções em hospitais e lares da terceira idade.

Os 155 novos casos anunciados hoje pela Agência de Controlo e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul elevam o número de infeções desde o início da pandemia para 25.698, que provocaram 455 mortes.

De acordo com as autoridades, 138 dos novos casos são transmissões locais, a maioria com origem na área metropolitana da capital.