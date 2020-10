Actualidade

Cinco pessoas morreram na quinta-feira, no noroeste da Colômbia, quando o veículo em que seguiam caiu a um rio na sequência do desmoronamento de uma ponte suspensa de madeira, disseram as autoridades locais.

As vítimas viajavam numa camioneta que atravessava a ponte sobre o rio Mulatos, na localidade de Necoclí, no departamento de Antioquia, quando a estrutura ruiu, disse o governador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

"Lamento a morte de cinco pessoas no rio Mulatos de Necoclí devido à queda da ponte suspensa na zona de La Comarca", afirmou o responsável.