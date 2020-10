Covid-19

O Peru registou 47 mortes por covid-19 e 1.121 casos nas últimas 24 horas, elevando o total para 879.876 infeções e 33.984 óbitos desde o início da pandemia, anunciaram hoje as autoridades peruanas.

Apesar de ser o nono país com mais casos de covid-19 e mortes, além do que tem a mais alta taxa de mortalidade do mundo, o Peru registou no último dia o número mais baixo de óbitos desde 26 de abril.

O número de casos ativos também desceu a fasquia dos 50 mil, tendo 796.719 pessoas recuperado da doença desde que o novo coronavírus chegou ao país, em março, segundo o Ministério da Saúde.