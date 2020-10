Covid-19

A promessa de vacinação gratuita contra a covid-19 feita pelo Governo indiano no estado de Bihar, na campanha para as eleições locais, provocou polémica, com acusações ao partido no poder de instrumentalizar a pandemia.

A ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, fez a promessa durante a apresentação do manifesto do partido nacionalista hindu Bharatiya Janata Party (Partido do Povo da Índia, BJP) para as eleições estatais em Bihar, no leste da Índia, que arrancam na próxima semana e se realizam em várias fases.

A promessa levou a oposição a acusar o partido do primeiro-ministro Narendra Modi de politizar a pandemia e de explorar o medo da população, num país que é o segundo mais afetado pela doença.