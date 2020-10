Actualidade

As transações comerciais locais através de dispositivos móveis no terceiro trimestre no ano ultrapassaram todo o valor registado em 2019, anunciou hoje o Governo de Macau.

De julho a setembro foram feitas 18,52 milhões de transações comerciais locais por dispositivos móveis, o que corresponde a um valor de 1,85 mil milhões de patacas (195 milhões de euros).

Um resultado que o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, disse que foi alavancado "com o surto da epidemia" que fez com que este processo de desenvolvimento digital dos mercados ganhasse "ainda mais impulso e celeridade".