Covid-19

Dois outros altos responsáveis palestinianos foram diagnosticados com covid-19, depois de o secretário-geral da Organização de Libertação da Palestina (OLP), Saeb Erekat, ter sido hospitalizado em estado "crítico", disse um deles à agência France-Presse (AFP).

O ministro palestiniano do Desenvolvimento Social, Ahmed Majdalani, e Azzam al-Ahmad, dois membros do comité central da OLP, realizaram testes positivos para o coronavírus, que afetou mais de 44.000 pessoas na Cisjordânia ocupada e 5.000 na Faixa de Gaza, segundo dados oficiais, disse Al-Ahmad à AFP.

Os dois responsáveis políticos baseados na Cisjordânia juntam-se a Hanane Achraoui, do quadro da OLP, Saeb Erekat, secretário-geral da organização, e Saleh al-Arouri, alto funcionário do Hamas, o movimento islâmico no poder na Faixa de Gaza, numa lista de figuras políticas palestinianas atingidas pelo vírus.