Líbia

As partes em conflito na Líbia assinaram hoje um cessar-fogo nacional e permanente, transmitido em direto pela Internet, após cinco dias de negociações em Genebra organizadas sob a égide da ONU.

"As partes líbias chegaram a um acordo de cessar-fogo permanente em toda a Líbia. Isto representa um ponto de viragem importante para a paz e a estabilidade na Líbia", indicou a Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (MANUL).

A comissão militar conjunta da Líbia, representando as duas partes em conflito no país do norte de África, iniciou na segunda-feira a sua quarta reunião sob os auspícios das Nações Unidas, que contou com a presença da chefe da MANUL, Stephanie Williams.