Covid-19

O Governo do Japão anunciou hoje ter pedido a empresas e organismos públicos do país para estender as tradicionais férias de Ano Novo, com o objetivo de escalonar viagens dos cidadãos e reduzir riscos de contágios de covid-19.

O plano foi apresentado hoje pelo ministro da Revitalização Económica e responsável por coordenar a resposta contra a pandemia, Yasutoshi Nishimura, depois de uma reunião com um painel de especialistas em saúde, que assessora o Executivo japonês.

A extensão do período de festas de fim do ano, uma das épocas com mais deslocamentos internos no país, tem como objetivo "distribuir ao longo dos dias os movimentos de viajantes", segundo explicou Nishimura, em declarações aos meios de comunicação.