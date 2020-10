Actualidade

O presidente do MpD afirma que o partido no poder em Cabo Verde tem condições para reforçar a liderança autárquica nas eleições de domingo, enquanto a líder do PAICV diz que é tempo de "resgatar" o país.

Nas mensagens divulgadas nas últimas horas pelos líderes dos dois partidos que dividem a presidência das 22 câmaras do país, e quando se cumpre o último dia de campanha eleitoral, ambos enfatizaram a importância da votação de domingo, em plena crise sanitária e económica, provocada pela pandemia de covid-19 e que antecedem as legislativas, dentro de cinco meses.

"O que está em jogo é o que conquistamos até agora, o que está em jogo é o futuro próximo. É o momento de defender, mais uma vez o legado do MpD [Movimento para a Democracia]", afirmou Ulisses Correia e Silva, que é também primeiro-ministro de Cabo Verde, numa mensagem divulgada hoje pelo partido, que nas eleições de 2016 venceu 18 das 22 câmaras.