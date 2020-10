Actualidade

O Lourinhanense foi hoje punido com pena de derrota frente ao União de Santarém, em jogo da primeira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, por utilização irregular de um jogador frente aos ribatejanos.

A formação da Lourinhã foi sancionada com pena de derrota por 3-0, e consequentemente eliminada da prova, por ter alinhado com Renato Martins, que cumpria dois jogos de castigo, anunciou hoje a secção não profissional do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No encontro em atraso da primeira ronda da prova, disputado na quarta-feira, o emblema da Lourinhã venceu a formação de Santarém por 1-0, após prolongamento.