Líbia

O cessar-fogo acordado pelas partes em conflito na Líbia entra em vigor "imediatamente" e os combatentes estrangeiros terão três meses para abandonar o país, indicou hoje a enviada da ONU para a Líbia.

É "um acordo nacional completo e permanente com efeito imediato", declarou Stephanie Williams aos jornalistas após a assinatura do acordo em Genebra, adiantando que o cessar-fogo deve ser acompanhado da saída da Líbia "dos mercenários e combatentes estrangeiros (...) num prazo máximo de três meses a contar de hoje".

"As partes líbias chegaram a um acordo de cessar-fogo permanente em toda a Líbia. Isto representa um ponto de viragem importante para a paz e a estabilidade no pas", tinha indicado antes a Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (MANUL), liderada por Williams, que transmitiu em direto pela Internet a assinatura do pacto.