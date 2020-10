Actualidade

O subsídio de transporte dos trabalhadores da agência Lusa passa a ser de 40 euros a partir de outubro, um corte de cerca de 30 euros, segundo a nota enviada hoje pelo presidente do Conselho de Administração, Nicolau Santos.

"O subsídio de transporte pago pela Lusa aos trabalhadores passa a ser de 40 euros, de acordo com o estipulado no Acordo de Empresa, que indexa este subsídio ao valor do passe mais elevado praticado na Área Metropolitana de Lisboa", lê-se no e-mail enviado aos trabalhadores.

Esta decisão - que representa um corte no subsídio de cerca de 30 euros face aos 69,65 euros anteriormente pagos - decorre do parecer da sociedade de advogados Sérvulo Correia & Associados, da posição do secretário de Estado do Tesouro transmitida à administração da Lusa, do parecer da assessoria jurídica pedida pelo Ministério da Cultura e da decisão do Conselho de Administração, justifica.