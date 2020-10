Actualidade

A Assembleia da República aprovou hoje, em votação final global, um diploma que alarga o voto antecipado em mobilidade de uma mesa por distrito para, pelo menos, uma por município.

O texto comum da Comissão de Assuntos Constitucionais resulta de um consenso entre PS e PSD e contou com votos favoráveis, para além destas duas bancadas, de BE, PAN, IL e das deputadas não inscritas, tendo contado apenas com votos contra do CDS-PP e abstenções de PCP e PEV. O deputado único do Chega esteve ausente da votação.

A votação decorreu com recurso a votação eletrónica (o que obrigou a votação a realizar-se por duas levas, de forma a cumrprir as regras de distanciamento).